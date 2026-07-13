Обозначена позиция нового верховного лидера Ирана по России Пезешкиан: новый верховный лидер Ирана выступает за укрепление связей с Россией

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступает за улучшение дипломатических отношений с Россией, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан в своем Telegram-канале. Он отметил, что Тегеран намерен серьезно следовать этому подходу.

Вопрос об укреплении связей с Россией всегда отмечался как погибшим верховным лидером, так и нынешним, Тегеран будет со всей серьезностью следовать этому подходу, — заявил президент.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в интервью NEWS.ru подчеркнул, что Иран можно считать победившей страной в военном конфликте с США. По его словам, Исламская Республика отстояла свои интересы в противостоянии с сильным оппонентом, заставив его пойти на переговоры.

До этого американский лидер Дональд Трамп пообещал нанести «очень жесткие удары» по Ирану. Вашингтон в ближайшее время будет придерживаться выбранного курса, подчеркнул глава Белого дома.

Также Трамп заявил, что США берут Ормузский пролив под свой контроль. Ранее США обеспечивали безопасность Ормузского пролива на безвозмездной основе, однако теперь намерены делать это за плату, отметил он.