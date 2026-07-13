Трамп пообещал Ирану очень жесткие удары

Вашингтон намерен обрушить на Иран жесткие удары, заявил телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп. Американский лидер подчеркнул, что США будут придерживаться своего курса в отношении Тегерана.

Мы будем бить по ним очень жестко, — сказал Трамп.

Также президент Соединенных Штатов заявил, что США берут Ормузский пролив под свой контроль. Трамп омтетил, что ранее США обеспечивали безопасность Ормузского пролива бесплатно. Однако теперь намерены делать это за плату, поскольку хотят получить компенсацию за риски, которым подвергались американские военнослужащие.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил NEWS.ru, что несмотря на взаимные удары, США уже потерпели поражение в конфликте с Ираном. По его словам, президент США Дональд Трамп оказался в безвыходном положении на фоне приближающихся выборов в Конгресс.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что страна не допустит превращения Ормузского пролива в зону, угрожающую национальной безопасности страны. По его словам, заявления США о военном сопровождении судов демонстрируют их стремление поддерживать нестабильность в регионе.