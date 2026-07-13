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13 июля 2026 в 11:14

В МИД Ирана сделали жесткое заявление об Ормузском проливе

МИД Ирана: Тегеран не допустит превращения Ормузского пролива в угрозу стране

Эсмаил Багаи Эсмаил Багаи Фото: Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Тегеран не позволит превратить Ормузский пролив в зону, угрожающую национальной безопасности Ирана, заявил на брифинге официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Эсмаил Багаи. Дипломат подчеркнул, что заявления США о военном сопровождении судов свидетельствуют о настойчивом стремлении Вашингтона сохранять нестабильность в регионе, передает ТАСС.

Мы не допустим, чтобы Ормузский пролив стал местом, угрожающим национальной безопасности Ирана, — сказал он.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что Ормузский пролив не находится под контролем Ирана и остается доступным для прохода судов. За последние семь дней через него проследовало более 140 кораблей. Американские военные подтвердили готовность гарантировать свободу судоходства в акватории.

При этом Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции Ирана объявили о полном перекрытии Ормузского пролива до тех пор, пока Вашингтон не прекратит вмешательство в дела региона. Основанием для этого шага стал новый инцидент.

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