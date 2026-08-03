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03 августа 2026 в 10:27

Адвокат ответил, могут ли теперь россияне покупать и хранить криптовалюту

Адвокат Спицын: пока обычные граждане не могут покупать криптовалюту через биржу

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Рядовые граждане России пока не имеют возможности приобретать криптовалюту через биржевые площадки, заявил NEWS.ru адвокат Денис Спицын, комментируя решение Центробанка, который создал условия для организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами. По его словам, опубликованные ЦБ РФ проекты и нормативные акты направлены на регулирование инфраструктуры.

Пока рано говорить о полной либерализации криптовалют для рядовых граждан. Опубликованные Банком России проекты нормативных актов касаются в первую очередь инфраструктуры — правил биржевых торгов, требований к цифровым депозитариям и операторам платформ, которые будут вести учет и расчеты. Ранее принятый закон о регулировании криптовалют предполагает, что доступ к организованным торгам получат прежде всего квалифицированные инвесторы через лицензированных посредников, а не любой желающий, — пояснил Спицын.

По его мнению, ЦБ РФ в будущем может расширить круг участников, но это напрямую зависит от последующих актов Банка России. Адвокат добавил, что закон устанавливает высокие требования к капиталу депозитариев и операторов, сумма собственных средств которых должна составлять от 50 до 250 млн рублей.

Практика показывает, что со временем регуляторы нередко расширяют круг допущенных к торгам в криптовалюте участников, поэтому нельзя исключать появления упрощенных механизмов доступа и для неквалифицированных лиц. Это будет зависеть от последующих актов ЦБ РФ. По вопросу сохранности активов — закон вводит серьезные требования к капиталу депозитариев и операторов платформ — от 50 до 250 млн рублей собственных средств, причем они должны быть ликвидными и высокого кредитного качества. Это снижает риски банкротства инфраструктурных участников, но прямого аналога системы страхования вкладов, как в банковской сфере, для криптоактивов пока не предусмотрено, — заключил Спицын.

Ранее сенатор Александр Шендерюк-Жидков заявил, что криптовалюта по-прежнему не может быть использована в качестве платежного средства. Однако, по его словам, теперь у граждан появится возможность инвестировать в цифровые деньги. Кроме того, отметил сенатор, в России появится лицензированный криптовалютный обменник.

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