Адвокат ответил, могут ли теперь россияне покупать и хранить криптовалюту

Рядовые граждане России пока не имеют возможности приобретать криптовалюту через биржевые площадки, заявил NEWS.ru адвокат Денис Спицын, комментируя решение Центробанка, который создал условия для организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами. По его словам, опубликованные ЦБ РФ проекты и нормативные акты направлены на регулирование инфраструктуры.
Пока рано говорить о полной либерализации криптовалют для рядовых граждан. Опубликованные Банком России проекты нормативных актов касаются в первую очередь инфраструктуры — правил биржевых торгов, требований к цифровым депозитариям и операторам платформ, которые будут вести учет и расчеты. Ранее принятый закон о регулировании криптовалют предполагает, что доступ к организованным торгам получат прежде всего квалифицированные инвесторы через лицензированных посредников, а не любой желающий, — пояснил Спицын.
По его мнению, ЦБ РФ в будущем может расширить круг участников, но это напрямую зависит от последующих актов Банка России. Адвокат добавил, что закон устанавливает высокие требования к капиталу депозитариев и операторов, сумма собственных средств которых должна составлять от 50 до 250 млн рублей.
Практика показывает, что со временем регуляторы нередко расширяют круг допущенных к торгам в криптовалюте участников, поэтому нельзя исключать появления упрощенных механизмов доступа и для неквалифицированных лиц. Это будет зависеть от последующих актов ЦБ РФ. По вопросу сохранности активов — закон вводит серьезные требования к капиталу депозитариев и операторов платформ — от 50 до 250 млн рублей собственных средств, причем они должны быть ликвидными и высокого кредитного качества. Это снижает риски банкротства инфраструктурных участников, но прямого аналога системы страхования вкладов, как в банковской сфере, для криптоактивов пока не предусмотрено, — заключил Спицын.
Ранее сенатор Александр Шендерюк-Жидков заявил, что криптовалюта по-прежнему не может быть использована в качестве платежного средства. Однако, по его словам, теперь у граждан появится возможность инвестировать в цифровые деньги. Кроме того, отметил сенатор, в России появится лицензированный криптовалютный обменник.