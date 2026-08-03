Адвокат ответил, могут ли теперь россияне покупать и хранить криптовалюту Адвокат Спицын: пока обычные граждане не могут покупать криптовалюту через биржу

Рядовые граждане России пока не имеют возможности приобретать криптовалюту через биржевые площадки, заявил NEWS.ru адвокат Денис Спицын, комментируя решение Центробанка, который создал условия для организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами. По его словам, опубликованные ЦБ РФ проекты и нормативные акты направлены на регулирование инфраструктуры.

Пока рано говорить о полной либерализации криптовалют для рядовых граждан. Опубликованные Банком России проекты нормативных актов касаются в первую очередь инфраструктуры — правил биржевых торгов, требований к цифровым депозитариям и операторам платформ, которые будут вести учет и расчеты. Ранее принятый закон о регулировании криптовалют предполагает, что доступ к организованным торгам получат прежде всего квалифицированные инвесторы через лицензированных посредников, а не любой желающий, — пояснил Спицын.

По его мнению, ЦБ РФ в будущем может расширить круг участников, но это напрямую зависит от последующих актов Банка России. Адвокат добавил, что закон устанавливает высокие требования к капиталу депозитариев и операторов, сумма собственных средств которых должна составлять от 50 до 250 млн рублей.

Практика показывает, что со временем регуляторы нередко расширяют круг допущенных к торгам в криптовалюте участников, поэтому нельзя исключать появления упрощенных механизмов доступа и для неквалифицированных лиц. Это будет зависеть от последующих актов ЦБ РФ. По вопросу сохранности активов — закон вводит серьезные требования к капиталу депозитариев и операторов платформ — от 50 до 250 млн рублей собственных средств, причем они должны быть ликвидными и высокого кредитного качества. Это снижает риски банкротства инфраструктурных участников, но прямого аналога системы страхования вкладов, как в банковской сфере, для криптоактивов пока не предусмотрено, — заключил Спицын.

Ранее сенатор Александр Шендерюк-Жидков заявил, что криптовалюта по-прежнему не может быть использована в качестве платежного средства. Однако, по его словам, теперь у граждан появится возможность инвестировать в цифровые деньги. Кроме того, отметил сенатор, в России появится лицензированный криптовалютный обменник.