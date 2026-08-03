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03 августа 2026 в 11:18

Стала известна судьба пропавшей жительницы Барнаула, избитой сожителем

Рыбак нашел в кустах пропавшую жительницу Барнаула, избитую сожителем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Рыбак обнаружил в кустах возле озера Анну Войткевич, которая пропала в Барнауле 28 июля, пишет РИА Новости со ссылкой на местные паблики. Якобы она сбежала от сожителя, который в очередной раз избил ее.

Как рассказала ее дочь, после побега она не помнит, что происходило дальше. При каких обстоятельствах женщина оказалась возле озера, неизвестно. Сейчас, по словам родственницы, Войткевич находится дома вместе со своей семьей.

Найдена, жива, — сообщили в пресс-службе МВД.

Ранее сообщалось, что дочь Войткивеч написала заявление в полицию. Родственница рассказала, что мать перестала выходить на связь в ночь на 28 июля.

Также в Тарбагатайском районе Бурятии спасатели ищут 17-летнего юношу, который ушел под воду на реке Хилок. По данным в социальных сетях, подросток утонул в районе парома.

До этого доктор философских наук доцент кафедры социальной философии и философии истории философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Кржевов пропал в Тверской области. По имеющейся информации, преподаватель вышел из своего дома в деревне Новые Ельцы и не вернулся. Последний раз мужчину видели 26 июля.

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