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01 августа 2026 в 19:05

В Барнауле ищут 39-летнюю женщину, пропавшую в конце июля

Полиция ищет 39-летнюю женщину, пропавшую неделю назад в Барнауле

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Полицейские устанавливают местонахождение 39-летней Анны Войткевич, которая пропала в Барнауле пять дней назад, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МВД по Алтайскому краю. По данным ведомства, информация об исчезновении женщины появилась в городских пабликах. Ее дочь сообщила, что Войткевич перестала выходить на связь в ночь на 28 июля.

Заявление зарегистрировано в отделе полиции по Ленинскому району. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей женщины, устанавливают все обстоятельства произошедшего, — отмечается в сообщении.

Также, по словам дочери, примерно за месяц до исчезновения женщину избил ее сожитель. После этого девушка обратилась в полицию с заявлением.

Ранее стало известно, что подруга пропавшей в Сербии россиянки Людмилы Турковой подтвердила ее гибель. Об этом она сообщила в Telegram-канале, где также объявила о сборе средств на отправку тела женщины в Россию и организацию похорон. По ее словам, помощь позволит поддержать семью Турковой в тяжелый момент.

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