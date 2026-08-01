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01 августа 2026 в 20:20

Пожарный авиадесант отправился бороться с огнем в российском регионе

Авиалесоохрана направила 50 авиапожарных для борьбы с огнем в Томской области

Фото: aviales.ru
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Авиалесоохрана Амурской области направила 50 авиапожарных в Томскую область, где из-за лесных возгораний в отдаленных районах введен режим чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба ведомства. На данный момент в регионе действует 21 очаг возгорания, а помощь оказывают уже свыше 270 специалистов из восьми российских регионов.

Сегодня для помощи Томской области в тушении лесных пожаров направлены 50 авиапожарных Авиалесоохраны Амурской области, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что в Красноярском крае действует 59 очагов лесных возгораний, охвативших почти 600 тыс. гектаров территории. По данным ведомства, риски для жилых поселений отсутствуют.

Кроме того, стало известно, что виноградное хозяйство Chateau Miraval, принадлежащее актерам Анджелине Джоли и Брэду Питту, может пострадать от сильных лесных пожаров, полыхающих на юго-востоке Франции. Спасательные службы забирают воду для тушения из частного водоема, расположенного на участке поместья.

Также заместитель мэра греческого муниципалитета Мандра Димитрис Пагонис сообщил, что в прибрежном городе Порто-Гермено близ Афин огонь уничтожил порядка сотни домовладений. Жителей населенного пункта заблаговременно вывезли по воде.

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Томская область
Авиалесоохрана
лесные пожары
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