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08 июля 2026 в 11:22

Найдено тело 16-летнего подростка, утонувшего в реке Томи

В Томске нашли тело утонувшего в реке Томи 16-летнего подростка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Водолазы обнаружили тело 16-летнего подростка, который утонул в реке Томи в районе Коммунального моста в Томске, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства гибели юноши, передает ТАСС.

Сегодня в ходе поисковых мероприятий водолазами было обнаружено тело утонувшего 16-летнего подростка, которого ранее унесло течением реки Томи в районе Коммунального моста в Томске, — уточнили в ведомстве.

Ранее трехлетний мальчик утонул в пруду в Янаульском районе Башкирии. По предварительным данным, ребенок находился в гостях у родственников и играл на придомовой территории вместе со старшей сестрой. В какой-то момент взрослые потеряли его из виду, после чего мальчик самостоятельно направился к расположенному рядом пруду, упал в воду и захлебнулся.

Между тем в Нижнем Тагиле 13-летняя школьница утонула в озере парка «Народный». По предварительным данным, девочка приехала в гости к подруге и отправилась купаться. Тело ребенка пока не обнаружено, поисковые работы продолжаются.

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