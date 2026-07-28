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28 июля 2026 в 13:43

Работы по восстановлению электроснабжения под Ростовом обернулись трагедией

Два человека погибли при восстановлении электроснабжения в Ростовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Ростовской области во время устранения последствий разгула стихии погибли двое мужчин, рассказал РИА Новости представитель регионального правительства. По его словам, они занимались восстановлением электроснабжения с нарушением правил безопасности.

Еще два человека погибли во время ликвидации последствий урагана. Они проводили работы с электрооборудованием с нарушением техники безопасности, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что кровли 110 многоквартирных домов получили повреждения в Ростовской области из-за стихии. Как передавал губернатор Юрий Слюсарь, семь из них пострадали в Ростове-на-Дону. По его словам, водоснабжение удалось восстановить во всех частях области, где вводились ограничения из-за отсутствия электроэнергии.

До этого мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что число пострадавших от непогоды в городе увеличилось до 28 человек. Градоначальник отметил, что в ликвидации последствий стихии было задействовано 47 единиц техники.

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