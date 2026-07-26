В Ростовской области увеличилось число пострадавших из-за урагана Скрябин: число пострадавших от непогоды в Ростове-на-Дону увеличилось до 28

Число пострадавших от непогоды в Ростове-на-Дону увеличилось до 28, сообщил мэр города Александр Скрябин в мессенджере МАКС. Он отметил, что в ликвидации последствий стихии было задействовано 47 единиц техники.

Число пострадавших жителей города от непогоды увеличилось до 28, — написал он.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области из-за сильного ветра, ливней и гроз было нарушено энергоснабжение в 15 населенных пунктах и районах. Губернатор Юрий Слюсарь отметил, что стихия также привела к перебоям с водоснабжением.

Также появились кадры масштабного урагана в регионе. На различных видео пользователей заметно, как шквальный ветер разбивает окна, переворачивает мебель и вырывает с корнем деревья.

До этого стало известно, что из-за непогоды были задержаны восемь поездов «Таврия». На 12:00 мск задержки составили от четырех до восьми часов, в том числе на маршрутах в Крым, Москву, Санкт-Петербург, а также Адлер и Новороссийск.