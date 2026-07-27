В Ростовской области из-за стихии пострадали 110 многоквартирных домов

Кровли 110 многоквартирных домов получили повреждения в Ростовской области из-за стихии, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в мессенджере МАКС. Семь из них пострадали в Ростове-на-Дону.

Продолжается оценка ущерба от природной стихии. В муниципалитетах повреждены крыши в 110 многоквартирных домах, из них семь — в Ростове, — отметил Слюсарь.

По его словам, водоснабжение удалось восстановить во всех частях области, где вводились ограничения из-за отсутствия электроэнергии. На объектах подачи электричества продолжаются ремонтные работы.

Ранее мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что число пострадавших от непогоды в городе увеличилось до 28. Он отметил, что в ликвидации последствий стихии было задействовано 47 единиц техники.

До этого стало известно, что в Ростовской области из-за сильного ветра, ливней и гроз было нарушено энергоснабжение в 15 населенных пунктах и районах. Губернатор отметил, что стихия также привела к перебоям с водоснабжением.

Также появились кадры масштабного урагана в регионе. На различных видео пользователей заметно, как шквальный ветер разбивает окна, переворачивает мебель и вырывает с корнем деревья.