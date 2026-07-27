Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 20:34

В Ростовской области из-за стихии пострадали 110 многоквартирных домов

Фото: МЧС России
Подписывайтесь на нас в MAX

Кровли 110 многоквартирных домов получили повреждения в Ростовской области из-за стихии, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в мессенджере МАКС. Семь из них пострадали в Ростове-на-Дону.

Продолжается оценка ущерба от природной стихии. В муниципалитетах повреждены крыши в 110 многоквартирных домах, из них семь — в Ростове, — отметил Слюсарь.

По его словам, водоснабжение удалось восстановить во всех частях области, где вводились ограничения из-за отсутствия электроэнергии. На объектах подачи электричества продолжаются ремонтные работы.

Ранее мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что число пострадавших от непогоды в городе увеличилось до 28. Он отметил, что в ликвидации последствий стихии было задействовано 47 единиц техники.

До этого стало известно, что в Ростовской области из-за сильного ветра, ливней и гроз было нарушено энергоснабжение в 15 населенных пунктах и районах. Губернатор отметил, что стихия также привела к перебоям с водоснабжением.

Также появились кадры масштабного урагана в регионе. На различных видео пользователей заметно, как шквальный ветер разбивает окна, переворачивает мебель и вырывает с корнем деревья.

Регионы
Ростовская область
Юрий Слюсарь
стихия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шесть человек пострадали при атаках дронов ВСУ в ДНР
Жара, шоу-забеги, Серябкина: как прошел чемпионат РФ по легкой атлетике
Смертельное ДТП с загоревшимся БМВ произошло в Москве
Два ребенка погибли при столкновении легкового авто с автобусом в Крыму
Google обжаловал взыскание в пользу «Гугла» 160,3 млрд рублей
НАБУ раскрыло схему хищения $1,2 млн западной помощи Украине
«Определенные договоренности»: Орлова о встрече с Платоном
Сябитова рассказала, какая женщина нужна Киркорову
Поездка президента Аргентины в Бразилию обернулась для него иском в суд
Фигуранта громкого убийства в Чили задержали спустя полвека
Блогера Ремесло отправили на психиатрическую экспертизу
Детский тренер по футболу из Пензы стал игроком клуба Шри-Ланки
«Никогда не промолчу»: Диброва объяснила, почему подала в суд на Товстик
С палочкой и оглядкой на Галкина: Пугачевой совсем плохо, как помочь певице
В Москве планшет взорвался из-за уведомлений и ранил владельца
«Не будем заострять»: Захарова назвала роковую ошибку России в 90-е
Мирный житель погиб при налете ВСУ на российский регион
Появились подробности побоев в семье сына Алибасова
Два брата с Украины осуждены в Европе за вовлечение детей в проституцию
Мир рискует столкнуться с новой эпидемией ВИЧ
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.