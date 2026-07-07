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07 июля 2026 в 16:15

Трехлетний мальчик утонул в пруду в Янаульском районе Башкирии

В Башкирии трехлетний ребенок утонул в пруду за домом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Трехлетний мальчик утонул в пруду в Янаульском районе Башкирии, сообщает Telegram-канал «UFA1. Новости Уфы и Башкортостана». Ребенок находился в гостях у родственников.

По предварительным данным, мальчик играл на придомовой территории вместе со старшей сестрой. В какой-то момент взрослые потеряли его из виду. Ребенок самостоятельно направился к пруду, расположенному неподалеку от дома, где оступился и упал в воду. Спасти малыша не удалось, он захлебнулся. Следственные органы республики начали проверку по факту случившегося.

Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело после гибели 14-летнего мальчика, утонувшего в озере Диринг-Кюель в Якутии. По данным ведомства, трагедия произошла 5 июля во время совместного купания подростка и его родственника. В Следственном управлении особо подчеркнули, что в текущем летнем сезоне это уже не первый случай гибели ребенка на водоеме.

До этого Госкомитет РБ по ЧС сообщил, что в Караидельском районе Башкирии при катании на надувной подушке погиб мужчина. Трагедия произошла вечером 3 июля на реке Уреш у деревни Седяш-Нагаево.

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