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28 июля 2026 в 14:33

Диетолог опровергла популярный миф о гречке

Диетолог Королева: гречка не спасет зубы от стоматологических заболеваний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На самом деле гречка и картофель — не панацея от стоматологических заболеваний, заявила в беседе с «Радио 1» диетолог Маргарита Королева. Она отметила, что эти продукты действительно полезны для организма, однако они не спасут зубы в случае, если человек не соблюдает гигиену полости рта и не посещает врача.

Относительно [пользы этих продуктов для] зубов и десен точно скажет стоматолог. [При проблемах в полости рта] должна быть выявлена причина, из-за чего появилась патология зубов, десен или слизистой, — подчеркнула Королева.

По ее мнению, питание играет одну из ключевых ролей в здоровье зубов, однако отдельные продукты не могут обеспечить человека всеми необходимыми веществами. Она добавила, что именно комплексный подход — сбалансированный рацион, своевременная диагностика у стоматолога и правильная гигиена — позволяет добиться красивой улыбки.

Ранее хирург Александр Умнов заявил, что злоупотребление семечками с кожурой чревато развитием гастрита или синдрома раздраженного кишечника. При этом врач опроверг миф, что этот неочищенный продукт может вызвать воспаление аппендикса.

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