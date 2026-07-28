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28 июля 2026 в 15:00

Стало известно о погибших после обрушения ТЦ в Японии

Fuji: несколько человек погибли после обрушения ТЦ из-за землетрясения в Японии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Несколько человек погибли в результате взрыва, который, предварительно, произошел в большом торговом центре Aeon на японском острове Кюсю, передает телеканал Fuji. По его информации, люди оказались под завалами после землетрясения в префектуре Кумамото.

Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. Уточняется, что здание получило серьезные повреждения. Одна из стен частично обрушилась, оголив металлический каркас. В день землетрясения торговый центр работал, но после подземных толчков всех посетителей успели эвакуировать.

Ранее сообщалось, что российские туристы на острове Кюсю, где произошло землетрясение, не обращались за помощью. По данным Российского союза туриндустрии, на этом направлении в целом немного россиян. Экскурсионные программы проводятся в штатном режиме с учетом рекомендаций местных властей.

До этого стало известно, что российский турист оказался заблокирован в поезде, который остановился в районе землетрясения в Японии. Путешественник направлялся из города Саги в сторону Нагасаки, когда подземные толчки заставили состав замереть на станции Кубота.

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