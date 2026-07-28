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28 июля 2026 в 12:41

Владельцем подорванного BMW в Одессе оказался высокопоставленный офицер

Подорванный в Одессе автомобиль мог принадлежать офицеру ВМС Украины Сазонову

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Владельцем автомобиля BMW, который подорвали в Одессе, является старший офицер оперативного отдела управления логистики штаба Командования ВМС ВС Украины Вячеслав Сазонов, пишет «Страна.ua». По предварительной информации, в момент взрыва он находился в машине. Он выжил, но получил травмы.

Служба безопасности Украины квалифицирует взрыв автомобиля в Пересыпском районе Одессы как террористический акт. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Одессе произошел взрыв BMW X5. По предварительным данным, детонация случилась в тот момент, когда водитель попытался завести двигатель внедорожника. Медики прибыли на место происшествия и оказали помощь 49-летнему пострадавшему.

До этого бизнесмен Вадим Ермолаев, на которого совершили покушение в Монако, рассказал, что чувствовал себя в безопасности до дня взрыва. По его словам, произошедшее было не предупреждением, а попыткой убить его. Несмотря на произошедшее, Ермолаев планирует продолжить жить в Монако. При этом предприниматель отказался называть заказчиков преступления.

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