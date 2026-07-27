В Минобороны России раскрыли подробности удара по Одессе ВС России поразили перевалочный комплекс разгрузки и хранения ГСМ в Одессе

Российские военные в течение дня нанесли удары по портам Одессы, Черноморска и Николаева, сообщили в Минобороны России. Удар высокоточным оружием в том числе нанесен по объектам хранения горюче-смазочных материалов в порту Одессы.

В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В результате ударов высокоточным оружием и ударными дронами поражены: в порту Одессы объекты перевалочного комплекса разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ, — говорится в сообщении.

В порту Черноморска поражены резервуары с предназначенными для ВСУ горюче-смазочными материалами. В порту Николаева под удар попал доставивший грузы военного назначения сухогруз.

Ранее в Польше заявили, что российская армия парализовала работу украинских портов на Черном море. По информации источника, иностранные суда приостановили заход в порты Одессы, Черноморска и Южного, в настоящее время их там нет.

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен отметил, что усилившиеся удары по портам Украины и другим объектам на территории страны могут приблизить завершение конфликта. По его словам, после закрытия порта Одессы России остается закрыть западный коридор.