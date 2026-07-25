В СКР ответили на вопрос о причастности курьера к покушению на Пинчука

В СКР ответили на вопрос о причастности курьера к покушению на Пинчука В СКР заявили о непричастности курьера к покушению на Пинчука

Курьер, доставивший посылку экс-министру госбезопасности ДНР Андрею Пинчуку перед взрывом у его дома 12 июня, не причастен к покушению, заявил MK.RU глава контрольно-следственного отдела СКР по Москве Евгений Панков. По словам следователя, мужчина привез обычный заказ с маркетплейса, оставил его у калитки, и через несколько секунд после того, как Пинчук забрал пакет и зашел в дом, прогремел взрыв.

Доставка товара из маркетплейса была, но, по нашим данным, курьер привез обычный заказ, оставил его у калитки. Пинчук вышел, забрал пакет и зашел в дом. Через несколько секунд после того, как он закрыл двери, произошел взрыв, — говорится в сообщении.

Ранее Пинчук заявил, что покушение на него носит признаки причастности украинской стороны, назвав основания для таких выводов устойчивыми. По его словам, характер атаки указывает на киевский след.

Кроме того, генерал-майор ФСБ в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов сообщил, что украинская сторона до сих пор не раскрыла личность организатора покушения на олигарха Вадима Ермолаева. По мнению эксперта, данное убийство было удобно для многих участников.