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25 июля 2026 в 13:29

В СКР ответили на вопрос о причастности курьера к покушению на Пинчука

В СКР заявили о непричастности курьера к покушению на Пинчука

Андрей Пинчук Андрей Пинчук Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Курьер, доставивший посылку экс-министру госбезопасности ДНР Андрею Пинчуку перед взрывом у его дома 12 июня, не причастен к покушению, заявил MK.RU глава контрольно-следственного отдела СКР по Москве Евгений Панков. По словам следователя, мужчина привез обычный заказ с маркетплейса, оставил его у калитки, и через несколько секунд после того, как Пинчук забрал пакет и зашел в дом, прогремел взрыв.

Доставка товара из маркетплейса была, но, по нашим данным, курьер привез обычный заказ, оставил его у калитки. Пинчук вышел, забрал пакет и зашел в дом. Через несколько секунд после того, как он закрыл двери, произошел взрыв, — говорится в сообщении.

Ранее Пинчук заявил, что покушение на него носит признаки причастности украинской стороны, назвав основания для таких выводов устойчивыми. По его словам, характер атаки указывает на киевский след.

Кроме того, генерал-майор ФСБ в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов сообщил, что украинская сторона до сих пор не раскрыла личность организатора покушения на олигарха Вадима Ермолаева. По мнению эксперта, данное убийство было удобно для многих участников.

Общество
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