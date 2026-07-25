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25 июля 2026 в 14:05

Оксана Самойлова рассказала, какие у нее отношения со старшей дочкой

Блогер Самойлова призналась, что отношения с дочкой Ариэлой стали доверительными

Оксана Самойлова Оксана Самойлова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Блогер Оксана Самойлова рассказала на фестивале в Баку, что ее отношения со старшей дочкой Ариэлой стали доверительными. Она отметила, что Ари начала увлекаться фермерством и даже ездит к животным чаще, чем она сама. Подросток делится с ней подробностями личной жизни, а вместе они могут провести время за общими интересами, передает издание Super.

У нас прям реально сейчас классные доверительные отношения, — сказала блогер.

Ранее Самойлова призналась, что ее дети повредили бассейн на круизном лайнере. Она отметила, что, несмотря на порчу чужого имущества, ей не пришлось возмещать ущерб. Модель отметила, что ее дети в общественных местах обычно ведут себя спокойно, однако поведение больше зависит от врожденного темперамента каждого отдельного ребенка.

До этого блогер рассказала о сбое в отчетных документах, что спровоцировало слухи о задолженности перед ФНС. Она отметила, что сейчас за ней не числится долгов. По ее словам, представители уже обратились в соответствующие ведомства.

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Оксана Самойлова рассказала, какие у нее отношения со старшей дочкой
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