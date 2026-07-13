Дети Самойловой и Джигана сломали бассейн на круизном лайнере

Российская модель и блогер Оксана Самойлова в интервью журналисту Георгию Иващенко призналась, что ее дети повредили бассейн на круизном лайнере. Она отметила, что, несмотря на порчу чужого имущества, ей не пришлось возмещать ущерб.

Это ужасно стыдная история. Я ее не расскажу никогда, — ответила блогер на просьбу поделиться подробностями.

Собеседник Самойловой предположил, что дети могли «куда-то засунуть свои купальники». Многодетная мама ответила, что эта догадка близка к истине. По словам блогера, ее дети в общественных местах обычно ведут себя спокойно, однако поведение больше зависит от врожденного темперамента каждого отдельного ребенка.

Самойлова воспитывает от бывшего мужа Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) четырех детей. Самой старшей дочке, Ариеле, сейчас 14 лет.

Ранее Самойлова заявила. что в отчетных документах произошел сбой, что спровоцировало слухи о задолженности перед ФНС. По словам модели, ее представители уже обратились в соответствующие ведомства.

До этого сообщалось, что у Самойловой обнаружили долг перед ФНС более чем в 100 тыс. рублей. Она могла не внести обязательный взнос как индивидуальный предприниматель.