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02 августа 2026 в 16:18

Белоруссия готовит десантную бригаду на границе с Украиной

Белоруссия формирует новую десантно-штурмовую бригаду в Гомельской области

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Белоруссия завершает формирование 37-й отдельной десантно-штурмовой гвардейской бригады, которая будет дислоцироваться в Гомельской области на границе с Украиной, заявил в эфире «ВоенТВ» командующий силами специальных операций вооруженных сил республики Александр Ильюкевич. Личный состав нового соединения уже призван, а офицерские должности укомплектованы.

Уже на сегодня сформированы ряд воинских частей и подразделений. Уже призван личный состав, уже набраны офицеры и идет плановая подготовка их к применению по предназначению, — рассказал Ильюкевич.

По словам Ильюкевича, в настоящее время военнослужащие проходят плановую подготовку для успешного выполнения поставленных перед ними задач. Окончательная перемещение подразделений бригады в пункт их постоянной дислокации запланирована на 2027 год. До этого момента формирование структуры и обучение личного состава будут продолжаться в плановом режиме.

Ранее государственный пограничный комитет Белоруссии прокомментировал слухи о закрытии латвийской границы. Соответствующие слова от главы МВД Латвии Яниса Домбравы не подтвердили.

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