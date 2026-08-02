В МИД России заявили о давлении Запада на Зеленского Посол МИД Мирошник заявил о давлении Запада на Украину по вопросам мобилизации

Власти Украины ужесточают правила призыва под давлением европейских стран, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на платформе Telegram. По его словам, Запад требует с президента Владимира Зеленского увеличения поставок живой силы на фронт в обмен на финансовую и военную поддержку.

Как и прогнозировалось, Зеленский под давлением европейских спонсоров конфликта усиливает законодательное оформление тотального загона «пушечного мяса» в окопы, — написал Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что единственным доступным ресурсом для украинского руководства является мобилизационный контингент, тогда как остальные средства для ведения боевых действий предоставляет Запад. Известно, что восемь категорий граждан на Украине лишились права на отсрочку от призыва.

По словам Мирошника, такие шаги стали расплатой за выделенный европейский кредит в размере 90 млрд евро (8,21 трлн рублей), а также за обязательства по военной помощи от стран НАТО, данные после саммита в Анкаре. При этом он добавил, что за подобную политику президент Украины расплачивается «не своими детьми».

Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что череда коррупционных скандалов создает впечатление о превращении Украины в мафиозное государство. Она отметила, что при наличии обвинений в адрес почти всего окружения главы государства возникает закономерный вопрос о его личной осведомленности в этих процессах.