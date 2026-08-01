Названо число атак ВСУ на гражданские автобусы Мирошник: БПЛА более 35 раз за два месяца атаковали гражданские автобусы

Украинские БПЛА за июнь и июль более 35 раз атаковали гражданские автобусы, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Это, по его утверждению, является попыткой киевских властей затруднить перемещение мирных жителей.

Всего в июне-июле текущего года более 35 раз украинские БПЛА атаковали гражданские пассажирские автобусы, — сказал Мирошник.

Ранее Мирошник сказал, что ВСУ начали использовать больше видов боеприпасов против мирного населения. С его слов, украинская армия старалась дистанционно заминировать гражданские объекты.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев, поддерживаемый коллективным Западом, вновь активизировал атаки на мирное население российских регионов. За минувшую неделю было убито не менее 61 человека и ранены сотни гражданских.

Он подчеркнул, что ударами по автобусам Украина стремится блокировать и усложнять передвижение гражданского населения.