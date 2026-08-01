Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
01 августа 2026 в 11:09

Названо число атак ВСУ на гражданские автобусы

Мирошник: БПЛА более 35 раз за два месяца атаковали гражданские автобусы

Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские БПЛА за июнь и июль более 35 раз атаковали гражданские автобусы, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Это, по его утверждению, является попыткой киевских властей затруднить перемещение мирных жителей.

Всего в июне-июле текущего года более 35 раз украинские БПЛА атаковали гражданские пассажирские автобусы, — сказал Мирошник.

Ранее Мирошник сказал, что ВСУ начали использовать больше видов боеприпасов против мирного населения. С его слов, украинская армия старалась дистанционно заминировать гражданские объекты.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев, поддерживаемый коллективным Западом, вновь активизировал атаки на мирное население российских регионов. За минувшую неделю было убито не менее 61 человека и ранены сотни гражданских.

Он подчеркнул, что ударами по автобусам Украина стремится блокировать и усложнять передвижение гражданского населения.

Мир
Россия
БПЛА
Родион Мирошник
Власть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, кому молятся об исцелении от болезней
США решили снять с себя полномочия в вопросе помощи Украине
Российская теннисистка вышла в полуфинал на турнире в Вашингтоне
Премьер Таиланда сделал заявление после убийства россиян Назимовых
Собянин раскрыл число сбитых у Москвы беспилотников за месяц
Рубио обнародовал план США по возобновлению переговоров Москвы и Киева
«Законные цели»: в Германии забеспокоились об объектах США и ЕС на Украине
У побережья Нью-Йорка заметили гигантскую акулу
Промышленность ФРГ оказалась под угрозой коллапса из-за аномальной жары
Мошенники замаскировали опасный вирус под карту АЗС
Названо число атак ВСУ на гражданские автобусы
Почему не работает Telegram 1 августа: замедление, сбои, последние новости
В МОК раскрыли, как санкции ЕС против Дегтярева влияют на отношения с ОКР
Дело о гибели россиян в Паттайе привлекло внимание премьера Таиланда
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 августа: где сбои в России
Моргенштерн исполнил еврейскую молитву на концерте
«Три условия»: названы главные риски для энергосистемы Украины
Упавший на рельсы метро пьяный пассажир выплатит компенсацию
«Маскируют реальность»: в США заявили об отсутствии у Украины пути к победе
Снаряд неизвестного происхождения поразил танкер у берегов Омана
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания
Общество

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.