Задержан подозреваемый в убийстве украинского бизнесмена Комарова на Бали

Военнослужащего подразделения ВСУ «Кракен» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) задержали на Украине по подозрению в убийстве украинского предпринимателя Игоря Комарова на Бали, сообщает издание «Страна». Информация о задержании связана с делом, которое засекречено. При этом издание ссылается на командира подразделения, а также на сообщения других военнослужащих, которые утверждают, что причиной задержания стало именно расследование убийства Комарова.

В ближайшее время задержанному должны избрать меру пресечения. Игорь Комаров, сын криминального авторитета Сергея Комарова, был похищен и убит на Бали в феврале 2026 года. После его исчезновения в сети появилось видео, на котором он заявлял, что контролировал сеть мошеннических кол-центров в Днепропетровске, а их работу курировала СБУ.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины могла организовать покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, чтобы установить контроль над связанными с ним кол-центрами в Днепропетровске. Еще одной возможной причиной покушения могло стать желание предотвратить возможное участие предпринимателя в политической деятельности в будущем.