Премьер Таиланда пообщался с родственником убитых в Паттайе россиян

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун пообщался с родственником убитых в Паттайе брата и сестры Назимовых, Константином, передает корреспондент РИА Новости. Премьер приехал в Паттайю и посетил место преступления, а затем полицейский участок.

Мы давно живем в Таиланде, мы уважительно относимся к законам этой страны, и мы надеемся, что страна, которая приняла нас, уважительно отнесется к чувствам матери, спасибо, — заявил Константин.

Ранее сообщалось, что Чанвиракун прибыл в Паттайю, где расследовалось уголовное дело об убийстве российских граждан. До этого полицейские эксперты извлекли тела россиян из могилы глубиной около метра, место которой указали подозреваемые.

До этого волонтер Светлана Шерстобоева сообщила, что жестокое убийство 22-летней сестры и 17-летнего брата в Таиланде могло быть заказным. Она уверена, что подозреваемый Пхонг, который похитил и убил двух человек, явно что-то не договаривает.

Также сообщалось, что гражданин Таиланда Тхан Кыттхонг, задержанный по делу об убийстве российских граждан в Паттайе, оказался серийным убийцей. На его счету могли быть смерти как минимум пяти человек.