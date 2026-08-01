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01 августа 2026 в 12:44

Мишустин четко обозначил сроки создания российского аппарата МРТ

Мишустин дал поручение завершить создание российского аппарата МРТ в 2027 году

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Завершить разработку отечественного аппарата МРТ в следующем году поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения Республиканского консультативно-диагностического центра в Кызыле. Как пережает пресс-служба кабмина в МАКСе, осматривая установленный там импортный аппарат, глава правительства поинтересовался у министра здравоохранения Михаила Мурашко, как продвигаются работы над российским МРТ.

Чтобы в следующем году был свой МРТ, — заявил премьер-министр.

Ранее Мишустин заявил, что безопасность железных дорог необходимо повышать за счет достижения технологической независимости, что особенно важно в условиях санкционного давления. Он потребовал активнее внедрять инновации и развивать собственные разработки.

Кроме того, председатель правительства России заявлял, что власти в стране намерены увеличить вдвое финансирование льготной ипотеки для жителей ряда регионов. В их числе — территории Донбасса, Новороссии и приграничья. Реализацию проекта поручили вице-премьеру Марату Хуснуллину.

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