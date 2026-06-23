Новые правила МРТ: кому можно и нельзя делать, как пройти бесплатно

Новые правила МРТ: кому можно и нельзя делать, как пройти бесплатно

МРТ в России станет доступнее: с 1 сентября это обследование можно будет проходить без направления врача — соответствующий приказ уже подготовил Минздрав. Что показывает исследование, кому оно действительно нужно и почему эксперты не советуют записываться на МРТ «просто так» — читайте в материале NEWS.ru.

Кому показано проведение МРТ, чем отличается от рентгена и КТ

Магнитно-резонансная томография — это метод диагностики, который позволяет получать послойные и предельно детальные изображения внутренних органов, мягких тканей, суставов, позвоночника и нервной системы, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Как правило, МРТ назначается в случае частых мигреней, внезапных обмороков, судорог, ухудшения памяти или зрения, при подозрении на межпозвонковые грыжи или подготовке к хирургическому вмешательству», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Леонов добавил, что МРТ применяется для постановки первичного диагноза или же при проведении комплексного обследования для диагностики широкого спектра заболеваний, например, головного мозга, щитовидной железы, печени, поджелудочной железы, почек, суставов, спинного мозга, а также диагностики новообразований. По его словам, теперь пациенты смогут самостоятельно записаться на МРТ при появлении жалоб, минуя этап записи и ожидания приема терапевта.

«Однако главное понимать, что МРТ — лишь инструмент визуализации и без осмотра врача результаты могут быть неверно истолкованы», — указал Леонов.

Как пояснила в разговоре с NEWS.ru кандидат медицинских наук, врач-рентгенолог Ксения Замятина, МРТ позволяет увидеть внутренние органы и ткани без лучевой нагрузки.

«В отличие от рентгена или компьютерной томографии, здесь нет ионизирующего излучения: работает магнитное поле и радиоволны. Именно поэтому МРТ незаменима там, где нужна оценка таких органов, как головной и спинной мозг, суставы, органы малого таза, молочные железы и не только. Назначения сильно зависят от предполагаемого диагноза, поэтому так важно корректное назначение от лечащего врача. Стоит отметить, что даже не все врачи понимают, где МРТ может помочь, а где оно бесполезно», — отметила эксперт.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

К чему приведет упрощение доступа к МРТ

С одной стороны, такую новацию можно приветствовать, пояснила Замятина. По ее мнению, пациенты смогут дообследоваться, не упираясь в очереди и направления. Эксперт считает, что какая-то часть диагнозов будет поставлена раньше, а значит, и лечение начнется вовремя. Однако, признала врач, существует и обратная сторона медали.

«Рентгенологов в стране не хватает. И если поток МРТ-исследований вырастет за счет тех, кому оно объективно не показано, то в очереди могут оказаться те, кому оно жизненно необходимо — онкологические пациенты, люди с подозрением на инсульт, дети с неврологической симптоматикой», — опасается она.

Радиолог, рентгенолог Максим Смолярчук в разговоре с NEWS.ru предположил, что исследования, выполненные без направления, вряд ли оплатят страховые компании.

«Кроме того, МРТ — метод уточняющей диагностики, если его делать просто так, для „посмотреть“, то можно некорректно настроить протокол и не получить нужную информацию. Обычно направляющие лечащие врачи уточняют, что именно необходимо изучить у пациента, и рентгенолог может настроить протокол сбора данных соответствующим образом», — пояснил специалист.

К примеру, МРТ таза может использоваться для диагностики внутренних женских половых органов, у мужчин — для диагностики простаты, у всех — для диагностики мочевого пузыря или прямой кишки. И для каждого из этих органов настройки требуются разные, указал Смолярчук.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кому следует быть осторожным при проведении МРТ

За полвека существования МРТ множественные исследования показали полную безопасность этого метода, но есть исключения, рассказал Смолярчук.

«Во-первых, ряд МРТ-исследований проводится с применением внутривенного контрастирования. И контрасты, пусть и крайне редко, могут давать побочные эффекты, вплоть до анафилактического шока. Во-вторых, МРТ-исследование не рекомендуется выполнять при наличии у пациента имплантированных магнитящихся металлических объектов (старые ортопедические конструкции, осколки и т.п.) и несовместимых с МРТ приборов — кардиостимуляторы, помпы», — пояснил специалист.

По его словам, до настоящего времени ответственность за проведение МРТ-исследований в перечисленных выше ситуациях несли направляющие врачи, но новые правила позволяют принимать решения самому врачу-рентгенологу на месте.

До момента вступления новых правил в силу для прохождения МРТ по ОМС необходимо получить специальное направление на диагностику от лечащего врача и встать в очередь на получение квоты. Когда подойдет время, пациента направят на обследование в один из медцентров, который может выполнить процедуру.

Пройти МРТ бесплатно по ОМС реально, если пакет услуг обязательного медицинского страхования включает магнитно-резонансную томографию для заболевания, диагностированного пациенту. Поэтому сейчас пациенту, который хочет пройти исследование, в первую очередь нужно узнать у лечащего врача, какие случаи допускают такую возможность.

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