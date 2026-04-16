Вакцина от рака в России: цена, кого будут лечить, как получить бесплатно

В России уже используются вакцины от нескольких видов онкологии. Врачи вводят препараты пациентам с меланомой и раком кишечника. Кроме того, этот способ лечения войдет в программу государственных гарантий на 2026 год. Как работает лекарство и кому оно показано — в материале NEWS.ru.

Какие вакцины от рака начали применять в России

В России началось применение вакцин для лечения колоректального рака «Онкопепт» и «Онкорна». Разрешение на клиническое применение «Онкопепта» Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило в ноябре, а 31 марта ее ввели первому пациенту. Введение вакцины второму онкобольному запланировано на 20 апреля. Всего для лечения препаратом отобраны 24 человека.

13 апреля ФМБА получило разрешение на клиническое применение инновационной персонализированной мРНК-вакцины «Онкорна» для терапии колоректального рака, сообщила глава агентства Вероника Скворцова.

«Это препарат „Онкорна“, созданный на основе липидных наночастиц, содержащих синтезированную матричную РНК, которая кодирует набор индивидуальных неоантигенных пептидов, характерных для опухоли конкретного пациента», — отметила Скворцова.

В ФМБА пояснили, что «Онкорна» — первая отечественная мРНК-вакцина против колоректального рака. Она показана взрослым пациентам с метастатической формой заболевания, получившим две и более линии терапии, а также при раке с микросателлитной нестабильностью в комбинации с ингибиторами контрольных точек.

16 апреля Скворцова заявила, что оба препарата продемонстрировали хорошую переносимость пациентами. «Обе вакцины хорошо переносятся, без каких-либо побочных эффектов», — сказала она. Также она добавила, что в 2026 году завершится разработка персонализированных онковакцин для терапии глиобластомы, кожной и увеальной меланомы.

Кроме того, 1 апреля Минздрав сообщил о первом применении персонализированной вакцины от рака в стране пациенту с меланомой. Позднее глава ведомства Михаил Мурашко отчитался, что с самочувствием мужчины все в порядке. Министр заверил, что лечение будет продолжаться.

Как работают вакцины от рака

Вакцины против онкологии — это лечебные препараты, а не профилактические, пояснил в беседе с NEWS.ru онколог Анатолий Махсон. Он указал, что лекарство создается индивидуально под определенный вид опухоли.

«Идея этой вакцины — научить свой организм видеть измененные гены опухоли, которые очень плохо различаются. Это приблизительно то же самое, что иммунотерапия. И задача вакцины — поместить эти гены в организм, чтобы своя иммунная система стала различать опухоль и бороться с ней», — рассказал врач.

В свою очередь онколог Евгений Черемушкин в беседе с NEWS.ru отметил, что при опухоли нет стойкого иммунитета, клетки постоянно меняются, и основная задача в лечении — борьба с их неконтролируемым делением.

«Нам на каждом этапе после введения [вакцины] нужно делать новый анализ структуры онкологической клетки и выявлять так называемые стабильные мутации, то есть некоторые генетические изменения, которые могут являться, как при инфекционном вакцинировании, портретом, на который реагирует иммунная система. Различные аспекты этих механизмов мы как раз и пытаемся регулировать», — подчеркнул специалист.

Кто сможет получить вакцины от онкологии в России

6 апреля премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что россияне теперь могут бесплатно лечить рак с помощью отечественных онковакцин по полису ОМС. По его словам, правительство расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. В нее вошли мРНК-вакцины, пептидная вакцина «Онкопепт» и CAR-T-клеточная терапия.

Анатолий Махсон считает, что для того, чтобы вакцины от онкологии показали свою эффективность, должно пройти как минимум два-три года. По его словам, сейчас эти препараты применяются не в монорежиме, а в сочетании с химиотерапией и другими видами лечения.

«Если будет доказано, что применение вакцины улучшает существующие методы лечения, то она начнет более-менее широко применяться. А сейчас это в основном протоколы исследования, чтобы понять, внедрить и так далее», — пояснил врач.

Он добавил, что вакцина будет показана пациентам при прогрессировании заболевания и наличии метастазов. В то же время, если будет доказана эффективность препарата, его можно будет применять для профилактики рецидивов.

«Предположим, меланому удалили. У нее много неблагоприятных сопутствующих факторов. Метастазов мы пока не видим. Но мы знаем, что при такой стадии меланомы, при ее удалении у половины больных должны развиться метастазы через какое-то время. Можно проводить адъювантное лечение, то есть делать эту вакцину, а потом смотреть, у скольких человек разовьются метастазы. И если, предположим, они разовьются не у 50% случаев, а у 25%, значит, вакцина эффективна», — пояснил онколог.

Читайте также:

Стресс, потеря работы, все бесит: что такое депрессия и как с ней бороться

Деменция после 45 лет: кто в зоне риска, симптомы, методы лечения

Правильное питание для похудения и ЗОЖ: с чего начать, как делать дешево