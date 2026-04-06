Россияне смогут лечить рак онковакцинами бесплатно по ОМС

Россияне теперь могут бесплатно лечить рак с помощью отечественных онковакцин по полису ОМС, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Правительство расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, передает пресс-служба кабмина.

Речь идет о персонифицированных препаратах, которые разрабатываются индивидуально под каждого пациента и обучают его иммунитет бороться с опухолью. В программу вошли мРНК-вакцины, пептидная вакцина «Онкопепт» и CAR-T-клеточная терапия.

Также в ОМС добавили поддержку беременных из сел и отдаленных поселков. Региональные власти обязаны бесплатно организовать поездки женщин на осмотры к врачам и обратно.

Мишустин подчеркнул, что правительство продолжит работать над улучшением доступности медицины по всей стране. Новые меры помогут сделать высокотехнологичное лечение онкологии более доступным, а также поддержат будущих мам в удаленных районах.

Ранее сообщалось, что на реабилитацию больного в рамках ОМС должен направить лечащий врач. Как уточнил заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин, при амбулаторном восстановлении необходимо обратиться в поликлинику или вызвать врача на дом.