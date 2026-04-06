06 апреля 2026 в 14:25

Россияне смогут лечить рак онковакцинами бесплатно по ОМС

Россияне теперь могут бесплатно лечить рак с помощью отечественных онковакцин по полису ОМС, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Правительство расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, передает пресс-служба кабмина.

Речь идет о персонифицированных препаратах, которые разрабатываются индивидуально под каждого пациента и обучают его иммунитет бороться с опухолью. В программу вошли мРНК-вакцины, пептидная вакцина «Онкопепт» и CAR-T-клеточная терапия.

Также в ОМС добавили поддержку беременных из сел и отдаленных поселков. Региональные власти обязаны бесплатно организовать поездки женщин на осмотры к врачам и обратно.

Мишустин подчеркнул, что правительство продолжит работать над улучшением доступности медицины по всей стране. Новые меры помогут сделать высокотехнологичное лечение онкологии более доступным, а также поддержат будущих мам в удаленных районах.

Ранее сообщалось, что на реабилитацию больного в рамках ОМС должен направить лечащий врач. Как уточнил заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин, при амбулаторном восстановлении необходимо обратиться в поликлинику или вызвать врача на дом.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поклонская представила три провокационных образа в латексе и золоте
Опубликованы кадры из ТЦ «Гиант» в Калининграде после пожара
Путин присвоил наименования «гвардейских» армии и авиаполку
«Блудонатр»: «Радио Судного дня» передало новое сообщение
Житель Дагестана спас женщину с четырьмя детьми из тонущей машины
«Издевательство над детьми»: актер Полицеймако призвал отменить ОГЭ и ЕГЭ
Одна из стран СНГ пообещала поддержку ОДКБ
Экономист оценил вероятность роста цен на нефть
Политолог назвал истинную причину энергетического кризиса в Европе
«Раб Божий или свободный?»: Поклонская объяснила уход от христианства
ЦАХАЛ получил указание усилить атаки по объектам в Иране
Новый худрук «Коляда-Театра» поделился планами по развитию учреждения
В ЛНР эвакуировали всех горняков из атакованной ВСУ шахты
Россиянка с сыном «наварили» 30 млн рублей на маткапитале
В Токио обнаружили более 100 неизвестных снимков The Beatles
Киев потерял десятки «птичек» над Россией всего за шесть часов
«Полная катастрофа»: историк указал главную ошибку Горбачева
Индия хочет «поставить» змей и крокодилов вместо пограничников
Страховой эксперт рассказал, сколько составят выплаты за угнанную машину
Путин созовет совещание по ситуации с паводками в Дагестане
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

