Россиянам рассказали, как попасть на реабилитацию по ОМС Минздрав РФ: на реабилитацию по ОМС может направить лечащий врач

На реабилитацию больного в рамках ОМС должен направить лечащий врач, рассказал KP.RU заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин. Он отметил, что при амбулаторном восстановлении необходимо обратиться в поликлинику или вызвать врача на дом.

На первый этап и на второй этап (тоже стационар) должны сразу направлять лечащие врачи. Если этого не произошло, пациент или его близкие могут обратиться к лечащему врачу и поставить вопрос о медицинской реабилитации, — рассказал Камкин.

Замминистра подчеркнул, что при сложностях с оформлением необходимо обращаться к главному врачу или заведующему отделением. Также он посоветовал обратиться к представителям страховой компании.

Ранее сообщалось, что участники СВО, завершившие военную службу, имеют право на ежегодное бесплатное санаторно-курортное лечение в реабилитационных центрах Социального фонда России. В 2026 году восстановление там пройдут свыше 22 тыс. человек.