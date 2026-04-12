Едва не сгоревший заживо фаер-артист вернулся к выступлениям

Фаер-артист Антон Гуро из Санкт-Петербурга, который пострадал от поджога во время выступления на Большой Морской, вернулся к активной творческой деятельности, передает 78.ru. После почти четырех месяцев лечения и реабилитации он уже может полноценно работать и выступать. Мужчина получил ожоги 50% тела после того, как возмущенная зрительница пнула чашу с горящей жидкостью во время его выступления.

Могу уже нормально ходить, работать. У меня реабилитационный процесс проходит только над рукой, то есть над полным возвращением ее подвижности, — поделился Гуро.

Гуро не только выступает, но и устроился бариста в кафе на Лиговском проспекте. Ранее из-за проблем со здоровьем ему отказывали в трудоустройстве на некоторые позиции. Теперь его приняли на работу благодаря поддержке друзей.

