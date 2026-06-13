Блогер MrBeast первым в мире набрал 500 млн подписчиков на YouTube

Самый популярный в мире YouTube-блогер MrBeast (настоящее имя — Джеймс Дональдсон) первым в мире преодолел отметку в 500 млн подписчиков на платформе, сообщается в официальном блоге YouTube. Канал американца был основан в феврале 2012 года.

Сегодня (12 июня. — NEWS.ru) Джимми Дональдсон, известный по всему миру как MrBeast, официально вошел в историю, став первым индивидуальным создателем контента, достигшим 500 млн подписчиков на YouTube, — говорится в официальном сообщении видеохостинга.

Сейчас на YouTube-канале MrBeast доступно 985 видеороликов. Его контент основан на различных челленджерах и благотворительных акциях. Звание самого популярного блогера он получил еще в июне 2024 года. В честь своего рекорда MrBeast провел стрим, который собрал в общей сложности уже более 13 млн просмотров.

Ранее сообщалось, что на YouTube появилась функция автоматического дубляжа видео на русский язык с помощью искусственного интеллекта. Авторы теперь могут добавлять русскую озвучку к иностранным видео прямо через настройки без использования сторонних сервисов.