06 ноября 2025 в 15:28

На YouTube появилась ИИ-озвучка на русском языке

Ferra: YouTube начал переводить иностранные видео на русский язык с помощью ИИ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Видеохостинг YouTube начал поэтапно внедрять функцию автоматического дубляжа видео на русский язык с помощью искусственного интеллекта Gemini, передает Ferra. Авторы могут теперь добавлять русскую озвучку к иностранным видео прямо через настройки. Для этого не нужно использовать сторонние сервисы.

Платформа утверждает, что ее инструмент направлен на преодоление языковых барьеров и увеличение охвата аудитории. Многоязычные версии видео в среднем значительно увеличивают количество просмотров от пользователей, говорящих на языках, отличных от основного.

С 2023 года функция находилась в тестовом режиме на каналах популярных блогеров, включая MrBeast, Марка Робера и Джейми Оливера. Масштабное внедрение началось во второй половине 2025 года и продолжалось поэтапно. В некоторых регионах функция уже доступна, а Google обещает постепенно расширять список поддерживаемых языков и улучшать качество синхронизации.

Создатель активирует функцию автодубляжа в «Творческой студии». Он проверяет и добавляет аудиодорожки для определенных языков. Зрители могут выбирать между дорожками через меню проигрывателя YouTube. Видео с ИИ‑озвучкой помечаются специальным образом. Также возможно переводить заголовки и описания на другие языки.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» внедрила механику «Тренды» в VK Клипах, чтобы помочь авторам расширять аудиторию. Теперь создатели контента и сообщества могут использовать специальные инструменты для поиска актуальных тем. Для авторов предусмотрен раздел с трендами и календарем событий.

YouTube
инструменты
видеохостинги
искусственный интеллект
