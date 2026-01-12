Атака США на Венесуэлу
Педофил сжег семью ради подростка: четыре трупа нашли на пепелище

Девять лет назад одну из провинций Швейцарии потрясла страшная трагедия — на пепелище были найдены трупы четырех человек, включая одного несовершеннолетнего. Но самое ужасное — обстоятельства преступления — было установлено следствием лишь спустя полгода. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой истории.

Четыре тела на пепелище

Утром 21 декабря 2015 года в поселке Рупперсвиль в Швейцарии соседи заметили дым, исходивший из дома на улице Хинтергассе. Пожарные вскрыли дверь и обнаружили внутри четыре тела: Симону С. (48 лет), ее сыновей Диона (19 лет) и Дэвина (13 лет), а также 21-летнюю девушку Диона — Карлу.

Все жертвы были связаны, в доме не было признаков взлома, но при этом на телах зафиксированы следы насилия и умышленного поджога. Позже было установлено, что перед смертью жертвы находились в плену несколько часов.

Семья была известна в поселке: Симона работала в местной администрации, сыновья занимались спортом и общались со многими местными сверстниками.

Маньяка нашли по ДНК

Полиция изначально не располагала доказательствами взлома, мотивами убийства или связью между жертвами и преступником. Поджог, по оценке следователей, был совершен с целью уничтожения улик.

В феврале 2016 года было объявлено денежное вознаграждение за информацию о преступнике. А уже 12 мая 2016 года был арестован Томас Н., 33-летний житель Рупперсвиля, проживавший в 500 метрах от дома жертв.

Полиция Швейцарии Полиция Швейцарии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Его личность была подтверждена с помощью ДНК и отпечатков пальцев. Из его квартиры изъяли рюкзак с армейским пистолетом, веревками, кабельными стяжками и изолентой. Полиция предположила, что он планировал аналогичные преступления. Томас Н. работал тренером юношеской футбольной команды.

Педофил-тренер

Томас выбрал семью из-за сексуального интереса к 13-летнему Дэвину, за которым наблюдал во время прогулок с собакой. Утром 21 декабря 2015 года он дождался, пока партнер Симоны уйдет на работу, и позвонил в дверь, представившись школьным психологом.

Под предлогом расследования издевательств над одноклассником Дэвина он проник в дом, угрожая ножом. Он заставил Симону связать Диона и Карлу, а затем вынудил ее снять $1160 в банкомате и $12 360 в банке — все это было зафиксировано камерами.

Вернувшись, он связал Симону, изнасиловал Дэвина с использованием секс-игрушки и снял восемь видео с этими издевательствами. Затем он убил всех жертв, перерезав им горло, поджег дом и тела, использовав горючие вещества.

После преступления он перенес материалы на ноутбук. 7 сентября 2017 года ему предъявили обвинения. Суд прошел с 13 по 16 марта 2018 года. Томас был признан виновным в множественных убийствах, похищениях, грабежах, сексуальных преступлениях, поджогах, изготовлении детской порнографии и подделке документов. Он получил пожизненное заключение.

