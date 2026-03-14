14 марта 2026 в 19:39

«Чуть-чуть ниже все свободно»: Лепс ответил на вопрос о разбитом сердце

Лепс заявил, что не переживает из-за расставания с Авророй Кибой

Григорий Лепс на Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2026» Григорий Лепс на Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2026» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Народный артист России Григорий Лепс заявил, что не переживает из-за расставания с моделью Авророй Кибой. Певец рассказал, что не ответит на вопрос, свободно ли его сердце, однако он точно уверен, что у него «чуть-чуть ниже все свободно», передает корреспондент NEWS.ru с церемонии вручения музыкальной премии «Виктория».

Сердце не могу сказать, а чуть-чуть ниже все свободно, — сказал Лепс.

По мнению артиста, сейчас все реже встретишь красивых женщин. Он добавил, что считает привлекательной певицу Славу, и поинтересовался, есть ли у нее муж.

Ранее сообщалось, что союз Лепса с бывшей невестой перестал существовать еще в декабре, но пара предпочитала не распространяться о подробностях личной жизни. По словам приятелей 20-летней девушки, она в конце года начала активно ходить в клубы.

Между тем Telegram-канал SHOT сообщил, что артист недосчитался 13 млн рублей в ходе гастрольного тура по южным регионам России. По версии журналистов, падение продаж билетов на концерты артиста связывают с негативной реакцией публики после его громкого разрыва с молодой возлюбленной.

