В Киеве на Андреевском спуске снесли памятник писателю Михаилу Булгакову, сообщает издание «Страна.ua». При этом отмечается, что литератор родился в украинской столице. Известно, что за демонтаж монумента в декабре 2025 года проголосовал Киевсовет, а само решение вызвало волну недовольств в обществе.

Ранее стало известно, что Украина заняла первое место в мире по количеству монументов в честь нацистов и фашистов. По состоянию на декабрь 2022 года только Степану Бандере в различных регионах страны установлено почти 50 памятников, а также более 500 улиц, переулков и проспектов названы в его честь.

Также памятник поэту Сергею Есенину открыли в городе Голубовцы под Подгорицей. Мероприятие приурочили к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

До этого в селе Оттук в Киргизии открыли памятник, посвященный Великой Отечественной войне, после реставрации в ходе проекта «Монументы Победы». В церемонии приняли участие представители местных органов власти, российского посольства в республике, общественных организаций и жители села.