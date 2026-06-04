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04 июня 2026 в 19:31

Памятник Булгакову снесли в Киеве

Памятник писателю Михаилу Булгакову в Киеве Памятник писателю Михаилу Булгакову в Киеве Фото: Стрингер/РИА Новости
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В Киеве на Андреевском спуске снесли памятник писателю Михаилу Булгакову, сообщает издание «Страна.ua». При этом отмечается, что литератор родился в украинской столице. Известно, что за демонтаж монумента в декабре 2025 года проголосовал Киевсовет, а само решение вызвало волну недовольств в обществе.

Ранее стало известно, что Украина заняла первое место в мире по количеству монументов в честь нацистов и фашистов. По состоянию на декабрь 2022 года только Степану Бандере в различных регионах страны установлено почти 50 памятников, а также более 500 улиц, переулков и проспектов названы в его честь.

Также памятник поэту Сергею Есенину открыли в городе Голубовцы под Подгорицей. Мероприятие приурочили к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

До этого в селе Оттук в Киргизии открыли памятник, посвященный Великой Отечественной войне, после реставрации в ходе проекта «Монументы Победы». В церемонии приняли участие представители местных органов власти, российского посольства в республике, общественных организаций и жители села.

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