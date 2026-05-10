В европейской стране открыли памятник Есенину В Черногории открыли памятник Сергею Есенину

Памятник поэту Сергею Есенину открыли в городе Голубовцы под Подгорицей, сообщила пресс-служба российского посольства в стране. Мероприятие приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На церемонии присутствовал посол России в Черногории Александр Лукашик. Во время открытия участники читали стихи поэта.

Не разрушайте эти памятники, отправьте их нам в Зету, мы найдем им место, потому что мы знаем, что храним традиции наших предков, — заявил лидер оппозиционной Демократической народной партии Черногории Милан Кнежевич.

Монумент является авторской копией памятника, установленного в Воронеже. Его создали как символ культурной связи между Россией и Черногорией.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что в Европе сносят памятники героям Великой Отечественной войны, но не смогут стереть памятные даты в календаре России. Она отметила, что нравственной основой современной государственной политики всегда выступает историческое наследие.