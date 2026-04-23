Стало известно, какую страну Греция может протащить в Евросоюз в 2027 году Политолог Кортунов: Черногория или Албания могут присоединиться к ЕС в 2027 году

Черногория и Албания имеют шансы на вступление в Европейский союз в 2027 году, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По его словам, частью объединения также могут стать Северная Македония или Сербия.

Думаю, что [в заявлении Греции о возможном пополнении в составе Евросоюза] речь идет не об Украине. Скорее всего, это одна из балканских стран, тем более что там целый ряд государств по своим параметрам гораздо ближе к ЕС. Кроме того, для Афин приоритет все-таки больше связан с Западными Балканами, чем с Восточной Европой. Поэтому здесь можно, наверное, говорить о Черногории или Албании, или даже о Северной Македонии. Все они стоят в очереди на вступление в Евросоюз, да и в общем-то Сербия тоже стремится в этом же направлении, — поделился Кортунов.

Он подчеркнул, что европейские политики не будут делать заявления о возможности вступления Украины в ЕС, поскольку страна находится в состоянии конфликта. По словам политолога, в условиях неопределенности относительно окончания боевых действий и их последствий любые прогнозы относительно членства украинцев в ЕС представляются безответственными.

Ранее министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис заявил, что к Европейскому союзу может присоединиться новая страна во второй половине 2027 года. Конкретное государство, которое имеет шансы войти в объединение, он не назвал.