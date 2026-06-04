Лондон стремится нанести России стратегическое поражение через конфликт на Украине, заявил Sky News посол России в Великобритании Андрей Келин. Он отметил противоположенные позиции Москвы и Лондона по ключевым вопросам.

Посол утверждает, что для достижения этой цели британская сторона оказывает Украине военную и финансовую поддержку, вводит новые санкции против России и оказывает давление на Москву. Великобритания, по его мнению, препятствует переговорам, которые велись при участии США.

Ранее Министерство иностранных дел РФ призвало Британию отказаться от агрессивных антироссийских шагов и поддержки президента Украины Владимира Зеленского. До этого ведомство объявило, что пополнило перечень британских граждан, которым запрещен въезд в страну. В список были включены ряд экспертов и журналистов.

До этого политолог Андрей Кортунов заявил, что возможная отставка премьера Великобритании Кира Стармера и проведение досрочных выборов могут изменить курс страны в отношении России. По его словам, сохранение представителей Лейбористской партии у власти вряд ли приведет к серьезным изменениям в отношениях стран.