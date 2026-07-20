Бывший посол России в США может уйти из Совфеда РБК: место сенатора Кисляка может занять посол России в Великобритании Келин

Бывший посол России в США Сергей Кисляк может уйти с поста сенатора после сентябрьских губернаторских выборов, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к Совету Федерации, и собеседника, знакомого с позицией администрации президента. Уточняется, что Кисляк, представляющий в верхней палате парламента главу Мордовии с 2017 года, не планирует продолжать работу в Совфеде из-за состояния здоровья и семейных обстоятельств.

75-летний сенатор занимает должность заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам. Отмечается, что сам Кисляк отказался от комментариев. По данным собеседников, его место может занять Андрей Келин, который с 2019 года занимает пост посла России в Великобритании.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Украины расследуют деятельность посла страны в США Ольги Стефанишиной из-за покупки недвижимости по цене значительно ниже рыночной. Проверка связана с приобретением Стефанишиной квартиры в Киеве. При этом уточняется, что сама дипломат отвергает обвинения.