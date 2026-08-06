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06 августа 2026 в 08:36

ВС РФ вывели из строя более 10 украинских станций радиоэлектронной борьбы

Группировка «Север» лишила ВСУ более 10 станций РЭБ под Харьковом

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Операторы беспилотников 71-й гвардейской дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» за месяц уничтожили более 10 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в Харьковской области, сообщил командир подразделения с позывным Сват. По его словам, которые передает РИА Новости, бойцы круглосуточно выполняют задачи по созданию буферной зоны безопасности.

Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов 71-й гвардейской дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили более 10 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в Харьковской области в течение июля, — рассказал он.

Несмотря на попытки противника затруднить работу операторов беспилотников, военнослужащие научились быстро обнаруживать средства РЭБ. Их ликвидация, по словам командира подразделения, проводится с минимальными затратами ресурсов.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили подземную базу ВСУ в подконтрольном Киеву Херсоне. На данной базе размещался взвод операторов беспилотников из «Птиц Мадьяра», а также боеприпасы и оборудование для управления БПЛА.

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