ВС РФ вывели из строя более 10 украинских станций радиоэлектронной борьбы

ВС РФ вывели из строя более 10 украинских станций радиоэлектронной борьбы Группировка «Север» лишила ВСУ более 10 станций РЭБ под Харьковом

Операторы беспилотников 71-й гвардейской дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» за месяц уничтожили более 10 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в Харьковской области, сообщил командир подразделения с позывным Сват. По его словам, которые передает РИА Новости, бойцы круглосуточно выполняют задачи по созданию буферной зоны безопасности.

Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов 71-й гвардейской дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили более 10 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в Харьковской области в течение июля, — рассказал он.

Несмотря на попытки противника затруднить работу операторов беспилотников, военнослужащие научились быстро обнаруживать средства РЭБ. Их ликвидация, по словам командира подразделения, проводится с минимальными затратами ресурсов.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили подземную базу ВСУ в подконтрольном Киеву Херсоне. На данной базе размещался взвод операторов беспилотников из «Птиц Мадьяра», а также боеприпасы и оборудование для управления БПЛА.