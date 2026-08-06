ВС РФ вывели из строя более 10 украинских станций радиоэлектронной борьбы

Операторы беспилотников 71-й гвардейской дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» за месяц уничтожили более 10 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в Харьковской области, сообщил командир подразделения с позывным Сват. По его словам, которые передает РИА Новости, бойцы круглосуточно выполняют задачи по созданию буферной зоны безопасности.
Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов 71-й гвардейской дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили более 10 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в Харьковской области в течение июля, — рассказал он.
Несмотря на попытки противника затруднить работу операторов беспилотников, военнослужащие научились быстро обнаруживать средства РЭБ. Их ликвидация, по словам командира подразделения, проводится с минимальными затратами ресурсов.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили подземную базу ВСУ в подконтрольном Киеву Херсоне. На данной базе размещался взвод операторов беспилотников из «Птиц Мадьяра», а также боеприпасы и оборудование для управления БПЛА.