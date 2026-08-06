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06 августа 2026 в 09:08

Росавиация классифицировала ЧП с самолетом Cessna в Приангарье

Росавиация сочла происшествие с самолетом Cessna в Иркутской области аварией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Росавиация классифицировала происшествие с самолетом Cessna 182 в Иркутской области как аварию, сообщается в официальном канале ведомства на платформе МАКС. Расследованием инцидента займется Межгосударственный авиационный комитет.

Росавиация классифицировала авиационное событие с самолетом Cessna 182 как аварию. Ее расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Восточно-Сибирского МТУ Росавиации, — говорится в сообщении.

Главная цель расследования заключается в установлении причин аварии и принятии мер по их предотвращению в будущем. Оно будет проводиться в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими самолетами в РФ, резюмировали в агентстве.

Ранее иркутский губернатор Игорь Кобзев заявил, что члены экипажа самолета Cessna 182 отделались ссадинами и ушибами. Мужчин отправили на медицинское обследование, их состояние удовлетворительное. Воздушное судно практически не имеет повреждений.

До этого стало известно, что следователи рассматривают три версии в рамках расследования уголовного дела о пропаже самолета Cessna. Это техническая неисправность, нарушение правил пилотирования или аварийная посадка воздушного судна в результате отклонения от маршрута следования.

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