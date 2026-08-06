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06 августа 2026 в 10:11

Огромная акула напугала жителей Сахалина

У берегов сахалинского Холмска заметили двухметровую акулу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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У берегов Сахалина заметили огромную акулу длиной более двух метров, сообщает Telegram-канал SHOT. Хищник напугал местных жителей, проплыв в районе портового города Холмск.

По словам сахалинцев, это могла быть сельдевая акула. Именно за таким видом больше месяца назад удалось понаблюдать жителям Находки в Приморском крае.

Причиной появления акул у Сахалина, как пишут авторы канала, могло стать резкое потепление воды — температура повысилась до порядка 20 градусов. Это привлекло морских хищников, которые обычно плавают в более теплых водах.

Первые нашествия акул на побережья российских регионов начались с Владивостока. В июне хищники подплывали к городским пляжам и на глазах у отдыхающих рвали добычу прямо у берега. Спустя время в нескольких десятках километров от города была поймана трехметровая акула.

В Находке, в свою очередь, за три дня заметили сразу несколько акул, которые бесстрашно подплывали к людям. В Приморье из-за этого закрывали купальный сезон, а один из пляжей акулы просто захватили.

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