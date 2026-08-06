Губернатор раскрыл состояние получившего ранение при атаке БПЛА ребенка Четыре человека пострадали в Нижегородской области при атаке БПЛА

В результате ночной атаки беспилотников на Нижегородскую область пострадали четыре человека, включая одного ребенка, сообщил губернатор Глеб Никитин в МАКСе. По его словам, силы ПВО и радиоэлектронной борьбы подавили дрон, но тот врезался в дерево, произошел взрыв боевой части, осколки которых вызвали пожар в жилой квартире.

Ночью силы ПВО и РЭБ отразили атаку БПЛА в Нижегородской области. В результате радиоподавления один аппарат врезался в дерево, сдетонировала боевая часть. Разлет осколков вызвал пожар в квартире близлежащего жилого дома. К сожалению, пострадали четыре человека, один из которых — ребенок. Всем была оперативно оказана медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет, возгорание ликвидировано, — заявил руководитель региона.

Он добавил, что власти обязательно окажут поддержку тем, чье имущество повреждено. Других разрушений, по предварительной информации, нет, на месте продолжают работать специалисты.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в поселке Суземка Брянской области дрон-камикадзе атаковал движущийся легковой автомобиль, в результате чего пострадали четыре девушки. Пострадавших госпитализировали. Губернатор отметил, что за прошедшие сутки над территорией региона уничтожили 155 беспилотников самолетного типа.