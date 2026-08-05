«Ухо полностью сгорело»: молния убила пастуха и его лошадь

В Нижегородской области пастух и его лошадь скончались от удара молнией. Вероятно, разряд пришелся на гарнитуру, установленную в ухе мужчины. NEWS.ru рассказывает, что известно о происшествии.

Коровы вернулись без пастуха

В злополучный день 30 июля 62-летний животновод Евгений вывел стадо на выпас в деревне Содомово Уренского муниципального округа. Под его сопровождением паслись 160 коров.

Когда после полудня началась гроза, пастух оставался в поле верхом на лошади. Позже работники фермы заметили, что коровы самостоятельно вернулись домой без пастуха. Коллеги и родственники отправились на поиски Евгения.

Коллега пастуха, работница Содомовской молочно-товарной фермы Елена Тямкина вспоминает, что вместе с инженером Александром издалека заметила лежащее на земле животное.

«Я увидела: вдалеке что-то валяется. Я говорю: „Саш, там, по-моему, лошадь валяется“. Он говорит: „Это лошадь“. А потом говорит: „Лена, не смотри, там Женя. Я спросила: „Мертвый?“ Он говорит: „Да, мертвый“», — рассказывает Елена в эфире программы «Кстати».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Удар молнии

По словам очевидцев, на пастухе был плащ-дождевик, который после удара молнии оказался разорван в клочья. Само тело получило сильнейшие ожоги.

«Ухо полностью сгорело. Рукав сгорел, тельняшка, рука. Рядом валялись наушники. И ноги были в стременах еще», — рассказала одна из местных жительниц.

По словам знакомых погибшего, в момент трагедии он, вероятно, разговаривал по телефону.

«Видно было по всему, что он находился на лошади, и кто-то ему в это время звонил. Мы так предполагаем, что это звонила дочка. Я не скажу, что была сильная гроза. Но последний вот этот гром, и сверкала молния — это все было одновременно, очень сильный, аж прямо с треском все было. Но он еще находился всегда в наушниках. Видимо, молния ударила в него. <...> Потому что ухо все сгорело. Шея черная была», — рассказала заведующая фермой Зинаида Малютина.

Дочь осталась сиротой

После гибели пастуха его близкие рассказали, что сильнее всего трагедию переживает 17-летняя дочь. По их словам, мать девушки умерла, когда ей было 13 лет, и все это время она жила вместе с отцом. Мужчина постоянно поддерживал с ней связь. Теперь девочка лишилась отца.

«Человек был чистой души. Он был большой трудяга. Коровок любил, он каждую коровку в стаде знал по кличке — 160 голов их. Каждую коровку он знал, чья она, какой доярки, из какой группы. Он очень ответственный был человек», — рассказывает Зинаида Малютина.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Всадник в открытом поле становится самой высокой точкой на местности, а молния стремится поразить именно такой объект. Проводная гарнитура могла стать проводником электрического тока во время удара.

Трудовая инспекция региона начала расследование этого эпизода.

«30 июля 2026 около 13 часов у сенажной ямы в д. Содомово Уренского муниципального округа во время пастьбы колхозного стада 62-летний животновод ООО „Нива“ получил удар молнией, прибывшая скорая помощь констатировала смерть работника. Устанавливаем все причины и обстоятельства несчастного случая, начато расследование», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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