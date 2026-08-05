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05 августа 2026 в 12:07

«Зловещий план»: ученые предложили сократить население Земли вдвое

Daily Mail: ученые призвали сократить население до 4 млрд для спасения Земли

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Человечеству необходимо сократиться вдвое — до 4 млрд человек, чтобы предотвратить истощение ресурсов планеты, заявили авторы исследования, на которое ссылается Daily Mail. Это решение рассчитано на долгую перспективу — 200 лет.

Это может звучать как зловещий план коварного злодея, но ученые теперь утверждают, что для спасения планеты нам необходимо сократить население Земли вдвое, — говорится в публикации.

Сейчас на планете живет 8,3 млрд людей — за сто лет показатель вырос более чем в четыре раза. Если ничего не менять, прогнозируют эксперты, к концу текущего столетия население достигнет 11,4 млрд. Такой сценарий, по их оценкам, обернется экологической катастрофой.

Выход, предлагаемый исследователями, рассчитан на долгую перспективу. По их расчетам, плавное сокращение населения снизит давление на экосистемы и обеспечит ресурсами всех оставшихся. Главное, подчеркивают авторы, — никакого насилия.

Ранее ученые высказали предположение, что растительная жизнь на Земле исчезнет через 1,87 млрд лет. Яркость Солнца вырастет на 20%, что станет губительным для флоры.

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