Группировка «Восток» в зоне СВО продвигается темпами, заслуживающими самых высоких оценок, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны. По его словам, которые передает МАКС ведомства, она действует энергично.

Группировка «Восток» действует энергично, активно и продвигается такими темпами, которые могут вызывать только самые высокие оценки, — сказал президент.

Также Путин заявил о кадровых изменениях в командовании группировок войск в зоне специальной военной операции. Группировку «Центр» возглавил Андрей Иванаев, а группировку «Восток» — Петр Болгарев.

До этого командир боевой машины с позывным Юрист рассказал, что в ходе штурма населенного пункта Любицкое в Запорожской области российские военнослужащие группировки «Восток» использовали тактический обман противника по радиосвязи. Он пояснил, что целью было скрыть истинные направления движения штурмовых групп.

Кроме того, артиллеристы и операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» уничтожили узел обороны ВСУ и пункты управления беспилотной авиацией в Запорожской области. Во время разведки были выявлены укрытия, огневые позиции и места размещения личного состава, после чего координаты передали операторам FPV-дронов.