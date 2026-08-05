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05 августа 2026 в 13:29

Дело возбуждено после взрыва автомобиля главы «Уралдронзавода»

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Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после взрыва автомобиля, в результате которого пострадал гендиректор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук, сообщили ТАСС в оперативных службах. Отмечается, что покушение совершено общеопасным способом.

Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом), — сказал собеседник агентства.

Ранее оперативные службы сообщили, что Ткачук пострадал в результате взрыва автомобиля. По данным источников, руководитель предприятия, выпускающего дроны «Упырь», находится в реанимации в тяжелом состоянии.

До этого правоохранители задержали в Севастополе двух россиян, которые готовили теракты по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. По информации ведомства, злоумышленники сначала собирали данные о подразделениях ВС России в Крыму по заданию куратора.

Также ветеран группы «Альфа» Сергей Гончаров рассказал, что женщина, пытавшаяся пронести самодельное взрывное устройство в ресторан на Кудринской площади, могла не знать о содержимом коробки. Эксперт отметил, что подобные схемы уже встречались: ей могли пообещать хорошие деньги за доставку, сообщив, что она должна просто передать коробку на юбилее.

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Дело возбуждено после взрыва автомобиля главы «Уралдронзавода»
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