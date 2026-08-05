Украинцы стали все меньше доверять Зеленскому КМИС: уровень недоверия к Зеленскому среди украинцев поднялся до 40%

Специалисты Киевского международного института социологии (КМИС) зафиксировали рост недоверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому за последние месяцы. Так, уровень недоверия к главе государства поднялся с 34% до 40% с мая по июль. Лояльность президенту на сегодняшний день сохраняют 55% опрошенных.

Последний раз мы задавали вопросы в мае, тогда 61% доверяли и 34% не доверяли <...> В апреле 58% доверяли и 36% не доверяли, — говорится в результатах опроса.

Исследование проводилось с 20 июля по 3 августа. Социологи обзванивали 974 респондентов по телефону. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% — для показателей, близких к 25%, 2,5% — для показателей, близких к 10%, и 1,8% — для показателей, близких к 5%.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что уровень доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину составил 70,6%. В то же время уровень одобрения деятельности главы государства достиг 65,4%. Специалисты опросили 1,6 тыс. совершеннолетних граждан.