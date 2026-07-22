Раскрыто, кому украинцы больше доверяют Rating Group: украинцы больше доверяют Федорову, чем Зеленскому

Украинцы больше доверяют бывшему министру обороны страны Михаилу Федорову, чем президенту Владимиру Зеленскому, следует из данных социологической компании Rating Group за 20-21 июля. В поддержку экс-чиновника высказались 65% опрошенных, в то время как за лидера страны — 59%.

В то же время обоих опережает посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. По результатам опроса, ему доверяют 70% респондентов.

Зеленский, Залужный и Федоров также вошли в тройку лидеров по электоральным симпатиям. Они набрали 22,3%, 14,9% и 13,4% голосов соответственно в рамках опроса. В то же время 72% украинцев не поддержали отставку Федорова с должности министра обороны страны.

Ранее бывший подполковник СБУ Василий Прозоров объяснил увольнение главы Минобороны Украины. С его слов, это следствие борьбы за контроль над денежными потоками. Эксперт заявил, что должность министра обороны дает доступ к крупным средствам, которые особенно часто вращаются вокруг закупок вооружений и техники. По его оценке, суммы доходят до сотен миллиардов долларов.