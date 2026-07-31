Раскрыт процент доверяющих Путину россиян

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 70,6%, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ. При этом уровень одобрения деятельности главы государства достиг 65,4%. Исследование проводилось среди 1,6 тыс. совершеннолетних граждан.

На вопрос о доверии Путину положительно ответили 70,6% участников опроса, уровень одобрения деятельности президента составляет 65,4%, — отметили аналитики.

Деятельность правительства РФ одобряют 42,6% опрошенных, а работу главы Кабмина РФ Михаила Мишустина — 44,4% респондентов. О доверии Мишустину заявили 54% россиян. Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 33,5%, КПРФ — 9,7%, ЛДПР — 8%, «Справедливой России» — 6%, «Новых людей» — 9,5%.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что шесть из десяти россиян (60%) стремятся разбогатеть. При этом у 40% граждан нет цели по достижению богатства. 30% жителей России утверждают, что уже не смогут разбогатеть, при этом 4% респондентов уверены, что уже добились богатства.